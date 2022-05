Weź udział w konkursie i wygraj bilety na mecz Górnika Zabrze!

Tym razem Trójkolorowi podejmą inny górniczy klub, Górnika Łęczna. Jesteśmy pewni, że zdążysz zatęsknić za wspaniałą atmosferą na Roosevelta, dlatego weź udział w naszym konkursie, wygraj podwójne wejściówki na mecz i pomagaj Górnikowi! Mamy dla Was podwójne bilety na to wydarzenie!

KONKURS

Co trzeba zrobić, aby mieć szansę na wygranie wejściówek?

Wystarczy odpowiedzieć na 3 pytania zamknięte i jedno pytanie otwarte!

Odpowiedzi należy udzielić wypełniając poniższy formularz:

Konkurs trwa tylko do 13 maja, do godz. 12:00.

Podwójny bilet na mecz Górnika Zabrze otrzymają 3 osoby, które zdobędą największą ilość punktów.

Pytania zamknięte punktowane są po 1 pkt. każde w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi, a 0 pkt. w przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. Pytanie otwarte punktowane będzie w skali od 0 do 10, gdzie im ciekawsza, bardziej kreatywna odpowiedź, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Wyniki zostaną opublikowane na łamach serwisu 13 maja 2022 r. po godz. 14:00.