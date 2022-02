Weź udział w konkursie i wygraj podwójny bilet na koncert Silesia of Love w MCK!

Widowisko stworzone by poczuć nieprawdopodobne doznania, zagwarantowane przez najwyższej jakości dźwięk oraz potężne efekty świetlne i wizualne przenoszące widzów w zupełnie inny, niecodzienny, zadziwiający i piękny świat muzyki! Koncert i widowisko jakiego jeszcze nie widzieliście na żywo już w Walentynki 14 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach! Mamy dla Was podwójne wejściówki na to wyjątkowe wydarzenie!

KONKURS

Co trzeba zrobić, aby mieć szansę na wygranie wejściówek?

Wystarczy odpowiedzieć na 2 pytania zamknięte i jedno pytanie otwarte!

Odpowiedzi należy udzielić wypełniając poniższy formularz:

Konkurs trwa tylko do 13 lutego, do godz. 12:00.

Podwójny bilet na koncert Silesia of Love otrzymają 3 osoby, które zdobędą największą ilość punktów.

Pytania zamknięte punktowane są po 1 pkt. każde w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi, a 0 pkt. w przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. Pytanie otwarte punktowane będzie w skali od 0 do 10, gdzie im ciekawsza, bardziej kreatywna odpowiedź, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Wyniki zostaną opublikowane na łamach serwisu 14 lutego 2022 r. po godz. 10:00.

Silesia of Love to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, które na tak dużą skalę łączy w sobie koncert z nowatorskimi efektami wizualnymi oraz niezwykłymi efektami świetlnymi. Widowisko odbędzie się na żywo w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, zapewniając widzom niecodzienne doznania i efekty.