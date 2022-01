Weź udział w konkursie i wygraj podwójny bilet na Noworoczny Koncert Wiedeński 2022 w Dąbrowie Górniczej!

7 stycznia 2022 roku o 19:00 w Sali Teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbędzie się Noworoczna Gala - Koncert Wiedeński. Wybitne kompozycje w wykonaniu Woytek Mrozek Chamber Orchestra oraz międzynarodowej klasy solistów sceny operetkowej, operowej i musicalowej, przeniosą słuchaczy do ojczyzny walca, polki, a także do Nowego Jorku, do najsłynniejszych scen Wiednia i Broadwayu. Mamy dla Was podwójne bilety na to wyjątkowe wydarzenie!