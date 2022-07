Weź udział w konkursie i wygraj podwójny karnet na OFF FESTIVAL 2022!

Mamy do rozdania 3 podwójne karnety na OFF FESTIVAL, który rusza już 5 sierpnia. Nie może Cię tam zabraknąć! Odwiedź Katowice i wczuj się w rytm niepowtarzalnej muzyki.

KONKURS

Co trzeba zrobić, aby mieć szansę na wygranie podwójnego karnetu?

Wystarczy odpowiedzieć w kreatywny sposób na jedno pytanie otwarte!

Odpowiedzi należy udzielić wypełniając poniższy formularz:

Konkurs trwa tylko do 22 lipca br., do godz. 12:00.

Nagrodę otrzymają 3 osoby, które zdobędą największą ilość punktów.

Pytanie otwarte punktowane będzie w skali od 1 do 10, gdzie im ciekawsza, bardziej kreatywna odpowiedź, tym więcej punktów możesz uzyskać.