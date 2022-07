Wianki 2022 w Zebrzydowicach. Słynna impreza na którą przyjeżdżają goście zza granicy. Mamy zdjęcia! Mateusz Zarembowicz

W Zebrzydowicach, jak co roku, odbyła się tradycyjna impreza, organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury, gromadząca uczestników z odległych zakątków kraju. W tym roku przypadła ona w pierwszy weekend lipca. Przybywający na nią goście bawili się wieczorem w rytm muzyki na żywo. A o północy ruszył barwny korowód, który dotarł do miejscowego stawu Młyńszczok. To właśnie tam zostały wypuszczone wianki, mające wróżyć powodzenie w miłości.