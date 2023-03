Wiara, psychologia i Wielki Post – ROZMOWA o miłości i równowadze z księdzem Krzysztofem Matuszewskim z Archidiecezji Katowickiej

Spytam nieco prowokacyjnie - po co nam w ogóle Wielki Post? Czy to taki „coaching duchowy”, rodzaj samodoskonalenia? Czy chodzi w tym o coś zupełnie innego?

ks. dr Krzysztof Matuszewski: W chrześcijańskiej tradycji Wielki Post ma nas przede wszystkim przygotować do Paschy Chrystusa. Cel jest więc przede wszystkim duchowy - chodzi o Boga i relację z Nim. Czterdzieści dni stopniowo wprowadza nas w tajemnicę wydarzeń paschalnych, tj. męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Przeglądając teksty liturgii Wielkiego Postu, widzimy, że jego pierwsza część ma bardziej pokutny charakter, dalsza właśnie pasyjny – są tu zapowiedzi i opisy męki Jezusa. Wielki Post ma wiele wspólnego z powrotem do harmonii i wewnętrznej wolności – po to asceza, porządkowanie grzesznych przywiązań. Ta cała „wyrzeczeniowa gimnastyka” nie jest jednak celem samym w sobie. Chodzi o przygotowanie miejsca dla Boga, a więc nie do końca coaching. Gdybyśmy poszli tylko w stronę samodoskonalenia czy samorealizacji, to trzeba postawić kropkę przy wspomnianym powrocie do harmonii. On jest jednak punktem wyjścia, by przyjąć łaskę, spotkać Zbawiciela.