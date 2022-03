Wiceminister Maciej Wąsik: Wszystkich Ukraińców, bez względu na to, którą granicę przekroczyli, będą obowiązywały przepisy specustawy RED.

Przejście graniczne w Medyce Krzysztof Kapica

– Rozmawiamy z wieloma środowiskami, samorządowcami i wojewodami. Te rozmowy, a także oczywiście konsultacje z komisją, doprowadziły do tego, że postanowiliśmy wspólnie stworzyć krótki projekt nowelizacji ustawy. Sprawi on, że wszystkich Ukraińców, bez względu na to, którą granicę przekroczyli, będą obowiązywały przepisy specustawy – powiedział wiceszef MSWiA w Sejmie.