Wichura uszkodziła Egzotarium w Sosnowcu. Budowa pawilonów jest w toku

Wichury dały o sobie znać na budowie egzotarium w Sosnowcu

- Z tego co wiem, to straty nie są duże. Żadna część dachu nie spadła na ziemię. Wykonawca jakoś sobie z tym radzi – powiedział nam Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Ostatnie wichury dały się we znaki także w Sosnowcu. Powstaje tam Centrum Edukacji Ekologicznej, czyli nowe egzotarium. Zastąpi stare, które powstało w 1956 roku i zostało rozebrane w 2019 roku. Obecnie na dachu udało się już zamontować całkiem sporo szklanych paneli, które będą pokrywały całą część oranżeryjną obiektu. Podczas sobotnio-niedzielnych wichur wiatr uszkodził kilka paneli na dachu.

To szkło hartowane, utrzymuje temperaturę wewnatrz

Szkło, z których wykonane panele to szkło selektywnie hartowane. Ma neutralną barwę, przepuszcza maksymalną ilość światła dziennego, a dzięki całkowitej przepuszczalności energii na poziomie 35 procent, zmniejszają potrzebę stosowania klimatyzacji w budynkach o całkowicie przeszklonej elewacji. Takie panele zapewniają utrzymanie ciepła w pomieszczeniu w chłodniejsze dni, co przyczynia się do oszczędności na ogrzewaniu.