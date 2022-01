Widać nowy tunel drogowy w Dąbrowie Górniczej - Gołonogu. Powstaną też dwa nowe ronda, ścieżki rowerowe, zmienią się perony Piotr Sobierajski

W Dąbrowie Górniczej - Gołonogu powstaje drugie w mieście centrum przesiadkowe. Widać zarys nowego tunelu oraz przejścia na perony, zbudują też dwa ronda i ścieżki rowerowe

We wrześniu 2021 roku rozpoczęła się nowa inwestycja w dzielnicy Gołonóg, przy tamtejszym dworcu PKP. Powstanie tu m.in. nowy tunel dla kierowców, zmienią się perony, a na koniec pojawi się mnóstwo miejsc parkingowych. Jak dziś wygląda to przedsięwzięcie? Co się udało zrobić?