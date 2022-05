Widokówka z Holandii. Kwitnące morza tulipanów i niezwykłe kwietne parady. Zobacz jak pięknie!

Wbrew pozorom tulipany wcale nie „narodziły się” w Holandii. Tak na prawdę kwiaty pochodzą z Turcji, gdzie z racji kształtu kwiatu nazywano je „türban”, co jak można się domyślać znaczy właśnie "turban". Cebulki tulipanów dotarły do Holandii w połowie XVI wieku, za sprawą flamandzkiego kupca Busbecq, któremu turecki sułtan Sulejman podarował kilka cebulek tulipanów rosnących wówczas w dworskich ogrodach. Kupiec sprezentował je z kolei botanikowi Clausiusowi – ogrodnikowi na dworze cesarza Austrii, zwanego w historii ojcem współczesnego ogrodnictwa. Gdy Clausius przeniósł się do Holandii, gdzie został profesorem na Uniwersytecie w Lejdzie, wraz z nim do tego kraju przywędrowały tulipanowe cebulki.

