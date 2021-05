Widzew Łódź - GKS Tychy 0:2 NA ŻYWO, LIVE, WYNIK. Tyszanie walczą o bezpośredni awans

Mecz Widzew Łódź - GKS Tychy otworzy 32. kolejkę Fortuna 1. Ligi. Spotkanie w Łodzi rozpocznie się o godz. 17.40 i będzie transmitowane przez Polsat Sport Extra. Tutaj możesz śledzi na żywo relację live i wynik spotkania Widzew - GKS Tychy.

Widzew Łódź - GKS Tychy na żywo, live, wynik. Tyszanie walczą o bezpośredni awans

Mecz Widzew Łódź - GKS Tychy jest bardzo ważny dla układu czołówki tabeli. Tyszanie po ostatniej porażce z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza spadli z drugiego na trzecie miejsce w tabeli, ale wciąż walczą o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy, który daje pozycja wicelidera.Podopieczni trenera Artura Derbina tracą do Radomiaka trzy punkty, a do końca rozgrywek pozostały tylko trzy kolejki. GKS musi więc starać się wygrać wszystkie mecze i liczyć na potknięcie piłkarzy z Radomia, z którymi mają lepszy bilans bezpośrednich spotkań.Widzew plasuje się w środku tabeli i nie grozi mu ani awans, ani spadek. Łodzianie od miesiąca czekają na zwycięstwo, a z czterech ostatnich spotkań w Fortuna 1. Lidze trzy zremisowali i jedno przegrali.Piłkarze z Łodzi u siebie w tym sezonie przegrali tylko raz - najważniejszy dla nich mecz derbowy z ŁKS. Poza tym zanotowali siedem zwycięstw i siedem remisów. Dziś chcieliby się zrewanżować GKS za grudniową porażkę w Tychach 1:2.Łodzian nie będzie mógł dziś poprowadzić trener Marcin Broniszewski. Szkoleniowiec łódzkiego klubu został zdyskwalifikowany na dwa mecze za czerwoną kartkę, którą został ukarany w potyczce z Arką Gdynia. Drużyną Widzewa z ławki kierował będzie jego asystent Tomasz Włodarek.- Widzew nie punktuje tak jakby sobie życzył. Trzeba im oddać, że cały czas są bardzo groźni, dynamiczni na skrzydłach, a w ataku próbują stosować skoki pressingowe. Dodatkowo grają u siebie przed mocno wymagającymi kibicami. To jednak działa w dwie strony. My mamy swoje do zrobienia i jedziemy do Łodzi pozytywnie nastawieni – powiedział Artur Derbin, trener GKS Tychy.Mecz Widzew Łódź - GKS Tychy rozpocznie się o godz. 17.40 i będzie transmitowany w Polsacie Sport Extra oraz w IPLA.TV. Tutaj możesz śledzić na żywo wynik i relację live ze spotkania Widzew - GKS Tychy.