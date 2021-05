Widzew Łódź - GKS Tychy 0:2 ZDJĘCIA. Wyszarpane zwycięstwo tyszan

Widzew Łódź - GKS Tychy 0:2. Wyszarpane zwycięstwo tyszan

Piłkarze z Tychów jechali do Łodzi, by walczyć o zwycięstwo. Po ostatniej porażce z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza tyszanie spadli na trzecie miejsce w tabeli i by marzyć o bezpośredniej przepustce do PKO Ekstraklasy mieli szukać punktów w trzech ostatnich spotkaniach.

Łodzianie grają już tylko o honor, bo nie walczą już o awans, a spadek też im nie grozi. W dodatku przeciwko GKS zagrali bez swojego trenera, bo Marcin Broniszewski po czerwonej kartce, którą ujrzał w spotkaniu z Arką, został zdyskwalifikowany na dwa mecze.

Łodzianie nie zamierzali jednak składać broni, zwłaszcza że z trybun dopingowało ich ponad cztery tysiące kibiców. W I połowie to Widzew był zespołem groźniejszym, a najlepszą okazję do zdobycia prowadzenia miał Paweł Tomczyk, którego strzał obronił Konrad Jałocha.