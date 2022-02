Wieczory z duchami na zamku Ogrodzieniec mają długą tradycję. Jak wyglądały 16 lat temu?

Wieczory z duchami sprzed lat

Jak się okazuje, wieczory z duchami na zamku Ogrodzieniec mają już kilkunastoletnią tradycję. Od wielu lat, aż do dziś cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzięki archiwum zamku, możemy podziwiać, jak wyglądały wieczory z duchami w 2006 roku. Nie brakowało strasznych zjaw, potworów i oczywiście.. turystów. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z zamku Ogrodzieniec.

Zgodnie z tradycją, wieczory z duchami to dobra okazja, by wybrać się na zamek po zmroku. Grupa turystów jest oprowadzana po twierdzy, opowiadane są historie i legendy związane z tym regionem. Zgodnie jednak z legendami, na zamku w tym czasie pojawiają się różne duchy. To wydarzenie dla odważnych - a jak widać, od kilkunastu lat na zamku takich nie brakuje.