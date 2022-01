"Wiedźmi Lament". Kto tak naprawdę jest potworem? Bartosz Sztybor szuka odpowiedzi RECENZJA

"Wiedźmi lament" to szósty komiks o przygodach Geralta wydany przez Egmont, a drugi autorstwa Bartosza Sztybora. Płomienie strzelają w górę: to wiedźma płonie na stosie. Geralt rozgląda się za kolejnym zleceniem, jednak obraz egzekucji wciąż staje mu przed oczami niczym złowieszcza przestroga. Kiedy zostaje porwana córka miejscowego bogacza, wiedźmin szybko przekonuje się, że wcale nie chodzi o misję ratunkową. Coś go dręczy, coś w głębi duszy, coś, przed czym nie ma ucieczki…

Zapowiedź fabuły przygotowana przez samo wydawnictwo najlepiej obrazuje, czego poszukuje w postaci Gerata Bartosz Sztybor. Jego wizja uniwersum wiedźminów odbiega od pierwowzoru Andrzeja Sapkowskiego. Oczywiście wiedźmini pozostają w nim wiedźminami, a potwory potworami, które trzeba zlikwidować dla dobra ludzi.

W komiksach Sztybora mniej jest jednak przygód, mniej porywających walk z potworami i mniej uwikłania Geralta w spiski, intrygi i politykę. U Sztybora dominuje mistycyzm, psychologia i niedopowiedzenia. Jego komiksy poruszają ważne kwestie społeczne. Jeśli ktoś sięgając po "Wiedźmi lament" chce komiksu zbliżonego do opowiadań Andrzeja Sapkowskiego, to może być lekko zawiedziony. Ale jeżeli ktoś szuka komiksu dobrego i ambitnego, to powinien sięgnąć po tę historię.