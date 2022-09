„Wiedźmin: Ronin”. Mroczny świat wiedźmina został przeniesiony w realia feudalnej Japonii z epoki Edo OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Wydawnictwo Egmont oddaje w ręce czytelników album w stylu mangi zatytułowany „Wiedźmin: Ronin”, w którym mroczny świat wiedźmina został przeniesiony w realia feudalnej Japonii z epoki Edo. Wcześniej do sprzedaży trafiła oficjalna adaptacja powieści Andrzeja Sapkowskiego pt. „Ziarno prawdy”. Warto także przypomnieć, że Geralt z Rivii trafił do świata komiksu już kilka lat temu za sprawą komiksów na podstawie gier CD PROJEKT RED. Wszystkie komiksowe odsłony tego kultowego bohatera to propozycje dla miłośników przygody i grozy niezależnie od tego, czy znają świat wiedźmina, czy dopiero zamierzają go poznać.