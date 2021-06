"Wiedźmin. Zatarte wspomnienia" RECENZJA. Dobra historia, która może jednak rozczarować niektórych fanów Geralta

Tomasz Kołodziejczak, dyrektor Egmontu, mówi, że lubi wydawać komiksy CD Projekt nie tylko ze względu na silny, gamingowy brand, ale przede wszystkim dlatego, że komiksy z logo CD Projekt są po prostu dobre.

W tym roku nakładem wydawnictwa Egmont ukazał się już komiks "Cyberpunk. Trauma Team", który jest naprawdę dobrą produkcją ze ciekawą kreską i świetnym scenariuszem. Teraz zaglądamy w świat stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego, zaadaptowany na potrzeby gry.

"Wiedźmin. Zatarte wspomnienia" to piąty tom przygód Geralta, który ukazał się na polskim rynku wydawniczym. Jego scenarzystą był Bartosz Sztybor. Od razu zaznaczamy, że to tom, który mocno się wyróżnia na tle poprzednich. Niestety nie oznacza to, że jest znacznie lepszy. Jest po prostu inny.

Sztybor w rozmowie, która jest częścią najnowszego albumu, zdradza, że nie od razu pokochał prozę Andrzeja Sapkowskiego. Stało się to dopiero, kiedy stał się nieco dojrzalszym czytelnikiem. I to trochę pasuje do tomu, który stworzył. Na pewno fani klasycznych opowieści o Geralce, których fabuła choć ciekawa, obraca się wokół poskramiania potworów, będą zaskoczeni, żeby nie powiedzieć rozczarowani.