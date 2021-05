Wiek emerytalny zostanie podniesiony. Rząd ma plan i chce zachęcać Polaków dłuższej pracy zawodowej

Metropolitalne Łąki Kwietne. Rusza druga edycja akcji, w której mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz aktywiści miejscy

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz aktywistów miejskich do zakładania łąk kwietnych. Zorganizuje warsztaty, których efektem będzie wysianie łąk. Ruszył nabór chętnych do udziału w projekcie. Łąki kwietne to sposób na powiększenie terenów zielonych w miastach, a także mogą być elementem walki ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza.