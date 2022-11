Wielcy zwycięzcy w TAURON Junior Cup. W czwartej edycji turnieju zmierzyło się 100 juniorskich zespołów!

– Młode piłkarki i piłkarze rywalizują o trofea i nagrody, ale te zawody sportowe to przede wszystkim przejaw nowoczesnego patriotyzmu. Rywalizacja tych dzieci oparta jest o wzajemny szacunek, zaufanie do członków zespołu, a jej fundamentem jest wytrwały trening kształtujący młode serca i umysły – komentuje Paweł Szczeszek, prezes TAURONA. – Dochodzą do nas sygnały, że dzieci startujące w poprzednich edycjach naszego turnieju nie poprzestały na rekreacji, a pną się po szczeblach piłkarskiej kariery juniorskiej, która mam nadzieję zostanie uwieńczona grą w bluzie z orzełkiem na piersi – dodaje prezes.