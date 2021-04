Wielka akcja sprzątania Sosnowca. Mieszkańcy założyli rękawiczki, chwycili worki i ruszyli porządkować swoje okolice. Zebrano sporo śmieci

Mieszkańcy Sosnowca chętnie sprzątali swoją okolice. Sprzątano w Milowicach

Ubiegły weekend minął w Sosnowcu pod znakiem wielkich porządków. Wygląda na to, że już ostatecznie zawitała do nas wiosna, a ta często kojarzy nam się ze sprzątaniem. Warto zrobić coś dobrego dla swojej okolicy - i chyba to ta myśl przyświecała organizatorom różnych akcji sprzątających.

Sprzątających mieszkańców można było spotkać w wielu miejscach w mieście. Jednym z nich były Milowice, gdzie jedną z grup zebrało Stowarzyszenie Uczy i Bawi. To nie była ich pierwsza akcja w tym miejscu.

- Mieszkańcy zgłaszali, że ich okolica jest bardzo zanieczyszczona i brudna. Postanowiliśmy zadziałać w tym kierunku. Podczas pierwszej akcji dwa tygodnie temu połączyliśmy się z inną grupą. Sprzątaliśmy ścieżkę pieszo-rowerową przy dawnym nasypie. Nie udało się nam wtedy wysprzątać wszystkiego, choć było nas około 50 osób. Pomógł nam także radny Wojciech Nitwinko. MZUK nam pomagał, ciężko pracował, by nam pomóc - opowiada Karina Rał ze stowarzyszenia Uczy i Bawi.