Wielka awaria w ING Bank Śląski. Nie można się zalogować na konto. Nie sprawdzisz, ile masz na koncie

"Nie można się zalogować do aplikacji mobilnej, ani ze strony WWW" "Problem z logowaniem do aplikacji mobilnej" "Nie można się zalogować ani przez aplikację, ani przez po przeglądarkę"

Wcześniejsza awaria ING miała miejsce w kwietniu.

"Chcielibyśmy poinformować, że system bankowości internetowej i mobilnej będzie niedostępny do około godziny 19:30." - informuje na swojej stronie ING Bank Śląski.

Komunikat ma związek z dzisiejszą awarią, przez którą wielu klientów banku nie może się dostać do swoich kont, czy też wybrać pieniądze z bankomatu. Jak poinformowano w specjalnym komunikacie, W związku z pracami związanymi z usunięciem awarii do godziny 19:30 nie będą również działać oddziały, bankomaty i wpłatomaty banku oraz wypłaty w bankomatach sieci Planet Cash. Mogą także być problemy z płatnościami kartami.

Skutki awarii, według zapewnień ING, miały być usunięte do godz. 19.30, ale potrwało to niestety dłużej.

"Przywróciliśmy działanie bankowości internetowej i mobilnej. Z powodu dużego obciążenia mogą one działać nieco wolniej poinformował w końcu ING Bank na swojej stronie internetowej. - Część osób mogła otrzymać kilka razy to samo powiadomienie o transakcjach za ostatnie dni. Transakcje zostały wykonane tylko raz. Problemem jest tylko nieprawidłowa ilość powiadomień. Prosimy je zignorować. Chcemy również poinformować, że do 8:00 rano we wtorek, 10 października, nie będzie możliwości korzystania z usługi wymiany walut w bankowosci internetowej i mobilnej".