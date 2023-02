Wielka feta w Spodku: finał IEM Katowice 2023. NiKo i spółka pokazali klasę, G2 wygrywa z Heroic 3:1! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Wielki finał IEM Katowice 2023. NiKo i spółka wygrywają decydujący mecz - G2 zwycięzcą!

W pewnym momencie dominacja G2 została jednak zagrożona przez Heroic, które postanowiło odgryźć się niemieckiej drużynie, dążąc do wyrównania wyniku. To jednak nie powstrzymało G2, aby do końca wywalczyć zwycięstwo w drugiej rozgrywce finałowej. Wynikiem 2:0 i fenomenalnym fragiem końcowym w wykonaniu m0nesy'ego wkroczyli do decydującej części rozgrywki wygrywając drugą mapę 16:13.