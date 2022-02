Wielka Rycerzowa w Beskidzie Żywieckim. Na szlaku z Soblówki jest jak w Narnii. Świetne miejsce na spacer

Wielka Rycerzowa. Szlak z Soblówski

Do miejscowości Soblówka podróż z Bielska-Białej zajmuje około półtorej godziny - jedzie się przez Węgierską Górkę, Milówkę oraz Rajczę. Na miejscu pierwszy parking znajduje się przy drewnianym kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Dalej również można znaleźć miejsca parkingowe - tutaj do wyboru: bliżej szlaku czarnego lub żółtego. Oba te szlaki są do siebie podobne, choć mówi się, że żółty oferuje ładniejsze widoki.