Wielka winda stanęła w kopalni Tauronu Wydobycie. Będzie wozić ludzi i transportować materiały

Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton. Produkuje się tutaj między innymi paliwo o obniżonej zawartości chloru, które jest dedykowane dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Bliskość aktywów wytwórczych Grupy TAURON umożliwia utrzymywanie niskich kosztów transportu tego surowca.

– Uruchomienie poziomu 800 metrów umożliwi ZG Janina dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, co otworzy drogę do rentownego wydobycia tego surowca przez wiele lat – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. – Ta strategiczna inwestycja jest już zrealizowana w blisko 90 procentach. Jej oddanie znacznie przyspieszy transport oraz zwiększy jego bezpieczeństwo. Jedną z istotnych korzyści będzie również znaczne skrócenie czasu dotarcia pracowników do stanowisk pracy, a tym samym wydłużenie efektywnego czasu pracy – dodaje prezes.