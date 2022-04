Wielkanoc: Procesja konna, święcelnik, kompot z chrzanu. Jak obchodzono kiedyś święta wielkanocne na Śląsku?

Niedziela Palmowa - czyli na tydzień przed Świętami

Na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, w kościele katolickim odbywa się święcenie palm. Dawniej palmy robiło się wyłącznie z zebranych gałązek m.in. kocanki wierzby i gałązki leszczyny, czasem brzozy. często były one obowiązkowo przewiązane czerwoną wstążką, która symbolizowała krew Chrystusa. Poświęcona palma musiała pozostać w domu aż do następnego roku. Nie wolno jej było wyrzucić, tylko spalić. Często palono je w ogniu roznieconym z tej okazji przy kościele przed uroczystościami wielkosobotnimi w następnym roku. Jednak zaczęto praktykować spalanie w dowolnym ogniu – nawet w domowym piecu czy ognisku w ogrodzie.