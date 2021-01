Wielki dzień Górnika Zabrze. Poznał pierwszego rywala w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Mamy opinię trenera Jana Żurka

Zespół Jana Żurka znalazł się w koszyku grupy I mistrzów krajowych z hiszpańską Celtą Vigo, greckim PAOK, cypryjskim Apoelem, rumuńskim Viitorulem, słoweńską Olimpiją Ljubljana, węgierskim Gyor i albańską Apolonią.

Górnik Zabrze został wylosowany jako pierwszy, co oznaczało , że będzie gospodarzem meczu. Po chwili do mistrzów Polski dolosowano PAOK.

Ze względu na pandemię koronawirusa zasady rozgrywek zostały uproszczone i skrócone. O awansie zadecyduje jeden mecz, który zostanie rozegrany 2 lub 3 marca.

- Oglądaliśmy losowanie w klubie, kilka osób nawet typowało tego rywala. Fajnie, że mamy ten mecz u siebie, to zawsze jakiś plus, ale nastawiamy się na bardzo twardą walkę - stwierdził trener Jan Żurek. - W stawce byli sami mistrzowie swoich krajów, więc to nieprzypadkowe zespoły. Myślę, że nie trafiliśmy najgorzej i będziemy się bić o awans. Przyznam jednak, że niewiele wiemy o tym rywalu, teraz zaczniemy jednak zbierać materiały, wykorzystując także naszych przyjaciół w Grecji.

Mecz najprawdopodobniej odbędzie się na Arenie Zabrze.

- Musimy teraz usiąść nad wszystkimi szczegółami. UEFA precyzyjnie rozpisuje wiele spraw, związanych zarówno z organizacją meczu, jak i zastrzeżeniami dotyczącymi uprawnień zawodników do występów w nich - podkreśla szkoleniowiec najlepszej polskiej drużyny. - Dla nas występy w tych rozgrywkach to świetna sprawa. No i mamy świadomość, że jesteśmy jedynym polskim klubem, który wiosną 2021 będzie jeszcze grał w pucharach... Byłoby fantastycznie, gdyby na trybunach mogli się pojawić kibice, ale to już nie zależy niestety od nas.