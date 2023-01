Wielki orszak Trzech Króli w Tarnowskich Górach. Na rynku były tłumy!

6 stycznia obchodzimy święto Trzech Króli . To potoczna nazwa celebrowanego przez Kościół katolicki święta Objawienia Pańskiego, które upamiętnia wędrówkę trzech mędrców, udających się do Betlejem oddać pokłon Chrystusowi. Tradycją stało się już, że w tym dniu ulicami wielu miast i wsi w Polsce przechodzą orszaki Trzech Króli.

Tarnowskie Góry. Barwny pochód przeszedł ulicami miasta

Nie inaczej było w Tarnowskich Górach. Pochód tradycyjnie wystartował z placu przed Kościołem Piotra i Pawła. Następnie przeszedł ulicami: Gliwicką, Dolną, ks. Michała Lewki, Jana II Sobieskiego do ronda im. Ranoszka, ul. Piłsudskiego, ul. Krakowską aż w końcu do samego rynku tarnogórskiego, gdzie na czterech króli czekały, oprócz piękniej szopki, tłumy mieszkańców Tarnowskich Gór.

Tarnowskie Góry. Orszak Trzech Króli? Zawsze jest czterech. To już tradycja

Do przebierańców i mieszkańców Tarnowskich Gór co roku podczas Orszaku Trzech Króli dołącza bowiem król Jan III Sobieski. To nawiązanie do historii miasta. Sobieski ponad 330 lat temu zawitał do miasta w królową Marysieńką w drodze na bitwę pod Wiedniem. Król Sobieski co roku jest także jedną z centralnych postaci pochodu historycznego podczas święta Tarnowskich Gór, czyli wrześniowych Gwarków.