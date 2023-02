Wielki Post. Rozpoczyna się ważny okres dla katolików. Jak wygląda przygotowanie do Wielkanocy w historii i obyczajach?

Liczba 40 dni ma swoje źródło w Piśmie Świętym. To 40 dni postu Jezusa na pustyni, 40 dni Mojżesz przebywał na górze Synaj rozmawiając z Jahwe, a Żydzi 40 lat wędrowali z po ucieczce z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Prorok Eliasz 40 dni podążał na spotkanie z Bogiem na świętej górze.

Już we wczesnych wiekach kościół nawoływał wiernych, aby modląc się i poszcząc, przez 40 dni przygotowywali się do Zmartwychwstania Pańskiego i się nawracali. Asceza podczas Wielkiego Postu to naśladowanie Jezusa, który jeszcze przed swoim chrztem od Jana Chrzciciela, na pustyni pościł i był kuszony przez szatana, któremu odpowiedział: