Wielki Rozsutec? To prawie, jak Tatry! Odwiedź Małą Fatrę i zobacz miejsce urodzin Janosika. Tu jest pięknie [ZDJĘCIA]

Mała Fatra – Terchova zaprasza do odwiedzin

Do Małej Fatry raczej nie opłaca się jechać na jeden dzień. Co prawda z centrum aglomeracji do serca pasma mamy zaledwie 180 km, jednak podróż krętymi drogami może wynieść nawet trzy godziny w jedną stronę. Z tego powodu na wyjazd w ten region Słowacji warto poświęcić kilka dni.

Tu z pomocą przychodzi Terchova i jej obszerna baza noclegowa, obejmująca zarówno tańsze kwatery prywatne, jak i bardziej luksusowe, lecz droższe hotele. Miejscowość jest doskonałą bazą wypadową w Małą Fatrę, szlaki turystyczne w góry wychodzą dosłownie z obrzeży Terchovej. Zatrzymując się w miejscowości warto odwiedzić kościół św. Cyryla i Metodego, znajduje się tu wyrzeźbiona w drewnie szopka bożonarodzeniowa, którą można oglądać cały rok.

Nad Terchovą góruje pomnik Juraja Janosika. Postać tego zbójnika i słowackiego bohatera narodowego doskonale znamy ze świetnego serialu z lat 70-tych. Janosik urodził się właśnie w Terchovej, w miejscowości znajduje się również poświęcone mu muzeum.