Wielki Ruch pomaluje krzesełka na trybunie głównej Stadionu Miejskiego na Cichej ZDJĘCIA

Stowarzyszenie Wielki Ruch zrzesza obecnie 1228 członków. Każdy z nich wpłaca miesięczną składkę w wysokości 19,20 zł. Kibice z tych pieniędzy co kwartał wspomagają działalność Niebieskich i niektóre klubowe akcje. Środki za trzeci kwartał tego roku w wysokości 20 tys. zł zostały przeznaczone na zakup nowego stroju dla Adlera, czyli klubowej maskotki Ruchu, oraz doposażenie w sprzęt sportowy siłowni dla chorzowskich piłkarzy. Na stronie stowarzyszenia widnieje informacja, że Wielki Ruch przekazał już na rzecz klubu w sumie kwotę 150833 zł.

- Pieniądze przekażemy klubowi pod koniec września. W całości pochodzą one z wpłat członków Wielkiego Ruchu - powiedział Grzegorz Joszko, wiceprezes stowarzyszenia kibiców.

Stare tramwajowe krzesełka pozyskane z chorzowskiego Konstalu zamontował na Cichej w połowie lat 90. ówczesny prezes Ruchu Krystian Rogala. Foteliki najlepsze lata mają już za sobą i skoro nie zanosi się w najbliższym czasie na budowę nowego stadionu w Chorzowie, bo prezydent Andrzej Kotala nie ma na to w miejskiej kasie pieniędzy, to modernizacja bardzo się im przyda. Rozpoczęcie prac musi zostać poprzedzone uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, bo trybuna główna na Cichej ma status zabytku. Malowaniem ma zająć się zewnętrzna profesjonalna firma.

Na trybunie górnej znajduje się obecnie 645 tramwajowych siedzisk, a kolejne 407 jest zamontowanych na trybunie dolnej. W sumie do pomalowania jest więc ponad 1050 krzesełek i 20 tys. zł, które przekaże na ten cel przez stowarzyszenie Wielki Ruch z pewnością nie wystarczy. Będzie to jednak kolejny impuls wysłany ze strony kibiców do zajęcia się 85-letnim stadionem.

Klub ze swej strony też stara się dbać o Cichą, choć ten stadion nowoczesny już nigdy nie będzie. W poprzednim miesiącu otwarto pierwszą w jego historii strefę VIP oferując zamożniejszym fanom miejsca w dwóch sky boksach. Wcześniej odnowiono szatnie pierwszej drużyny oraz klubową kawiarenkę.