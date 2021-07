Wielki Ruch rośnie w siłę. Ilu ma członków i na co przeznacza pieniądze stowarzyszenie kibiców Niebieskich ZDJĘCIA

Wielki Ruch rośnie w siłę. Ilu członków ma stowarzyszenie i na co przeznacza pieniądze

Kibice Niebieskich doceniają działalność Wielkiego Ruchu. Istniejącemu od trzech lat stowarzyszeniu sympatyków chorzowskiego klubu ciągle przybywa członków. W II kwartale 2021 roku do Wielkiego Ruchu dołączyły 64 nowe osoby, natomiast jedna zrezygnowała z członkostwa. Obecnie stowarzyszenie liczy 1418 członków. W całym pierwszym półroczu do WR zapisały się 159 osób.

Członkowie Wielkiego Ruchu opłacają miesięczne składki w wysokości 19,20 zł lub wielokrotności tej sumy. W kwietniu na konto stowarzyszenia wpłynęło 23.004 zł, w maju 22.333 zł, a w czerwcu 19.500 zł. Nie wszyscy pamiętają o opłacaniu składek, ale i tak budżet Wielkiego Ruchu stale rośnie zwiększając się w stosunku do poprzedniego roku aż o 65 procent.

Wielki Ruchu zdradził na co przeznacza uzyskane od fanów pieniądze. W każdym kwartale stowarzyszenie kibiców chorzowskiego klubu wybiera w głosowaniu swoich członków jeden cel, który dofinansowuje kwotą 20 tys. zł. W II kwartale 2021 r. było to dofinansowanie przejazdów pierwszego zespołu na wyjazdowe mecze do końca sezonu 2020/21. W związku ze zwiększonym budżetem od teraz fani będą wpierać wybrany cel sumą 30 tys. zł.