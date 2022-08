Wielkie otwarcie Centrum Aktywności Rodzinnej Żerom Park w Sosnowcu. Pierwsze osoby już na basenie. Zobacz galerię zdjęć!

Otwarcie obiektu miało miejsce w samo południe, w obecności przedstawicieli władz miasta, radnych i posłów z Sosnowca. Niestety, zaplanowane na ten dzień atrakcje – bitwa na balony wodne, animacje dla dzieci, stanowisko DJ-skie i konkursy z nagrodami – które miały rozpocząć się o godzinie 14 na parkingu przed Żerom Parkiem, ze względu na niekorzystną aurę zostały odwołane.

Powstały w latach 60. XX wieku obiekt pierwszy remont przeszedł w roku 2007. Wymieniono wtedy niecki basenów. To jedyny element, który zachowany został podczas rozpoczętej w 2020 przebudowy. Obok głównego, 25-metrowego basenu, znalazły się brodzik dla dzieci i dwie wanny spa. Tuż obok jest strefa nauki pływania. Ten długi na 12 metrów, szeroki na 6 metrów i głęboki na 110 centymetrów basen to idealne miejsce do nauki i gimnastyki korekcyjnej.