Wielkie ściganie z czworonogami w Dąbrowie Górniczej, czyli Hard Dog Race nad Pogorią III. 6 km, 16 przeszkód [ZDJĘCIA]

Pierwsze zawody Hard Dog Race w Polsce odbyły się 23 września 2017 roku w Dąbrowie Górniczej. Na torze motocrossowym w Zakawiu zawodnicy, wspólnie ze swoimi czworonogami, musieli pokonać trasę o długości 6 kilometrów złożoną z 16 przeszkód. Tym razem ta wyjątkowa i widowiskowa impreza znów zawitała do Dąbrowy Górniczej, ale rywalizacja odbyła się w innym miejscu, nad Pogorią III. Nie zabrakło chętnych do wspólnej rywalizacji, a na starcie czworonogów małych i dużych.

Przeszkody tym razem nad jeziorem, indywidualnie lub w drużynie

Dąbrowskie zawody odbyły się 14 maja, a początek zaplanowany został na godzinę 9. Zapisy drogą internetową zakończyły się 8 maja, ale można było jeszcze dopisać się do listy startujących na miejscu. Na miejscu czekała 6-kilometrowa trasa, a na niej 16 przeszkód. W zawodach HDR można było brać udział tylko w szelkach. Można było biegać w szelkach i z pasem do biegania lub w szelkach i na smyczy. Trasa przebiegała przez zróżnicowany teren, a pełen dystans różnił się w zależności od rodzaju biegu (HDR Junior to ok. 2 km, podstawa HDR ok. 6 km, HDR Wild: ok. 12 km).