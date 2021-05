Wielkie sprzątanie Jeziora Żywieckiego. Śmieci zalegają brzegi i pływają w jeziorze

Jezioro Żywieckie to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku nie tylko dla mieszkańców Podbeskidzia, ale całego województwa śląskiego. Ze zbiornika korzystają m.in. żeglarze, miłośnicy windsurfingu, wędkarze, ale także zwykli plażowicze pragnący zażyć letnich kąpieli. Miejsce do wypoczynku jest wymarzone, ale od lat jednym z głównych problemów z jakimi mierzy się zbiornik są śmieci.

W ostatnim czasie potwornie zaśmiecone miejsce namierzyli członkowie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żywieckiego, którzy na portalu społecznościowym Facebook zamieścili przerażający filmik. Oglądając go, aż nie chciało się się wierzyć, że tak może wyglądać brzeg jeziora uchodzącego za znakomite miejsce do wypoczynku.

- Bardzo dużo widzieliśmy, ale obraz ten nas przeraził. Niedługo natura wystawi nam za to rachunek... - napisali krótko członkowie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żywieckiego, no bo co można więcej powiedzieć oglądając setki plastikowych butelek, resztek styropianu i woreczków foliowych walających się po brzegu zbiornika.

O śmieciach zalegających na brzegu Jeziora Żywieckiego pisaliśmy na łamach „Dziennika Zachodniego” wielokrotnie. Stały się one także niechlubnym bohaterem programu TVN „Uwaga!”.