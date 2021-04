Wielomilionowe wsparcie na budowę dróg w powiecie lublinieckim. Środki trafią do gminy Ciasna i Herby

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

– Prawie 100 inwestycji drogowych będzie mogło zostać zrealizowanych w naszym województwie dzięki rządowemu wsparciu. To ogromna liczba przedsięwzięć. Mam nadzieję, że prace ruszą już niebawem, a nowe i przebudowane drogi ułatwią mieszkańcom przemieszczenie się po regionie i poprawią ich komfort podróżowania. Te inwestycje mają jeszcze znaczenie z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego i gospodarczego – podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Inwestycje w powiecie lublinieckim

Program ma być ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. Do naszego województwa trafiło już w sumie 365 864 043,00 zł.

Niebawem w realizacji będą znajdzie się duża inwestycja w powiecie lublinieckim. To budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w Ciasnej. Całkowita wartość zadania wynosi 19 693 718,00 zł, a kwota dofinansowania środkami Funduszu to 9 846 859,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2027, a jego przedmiotem będzie budowa 3,91 km dróg gminnych z chodnikami i oświetleniem, w tym przejść dla pieszych oraz z elementami uspokojenia ruchu.