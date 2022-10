Wieńce na Wszystkich Świętych 2022. 1 listopada zbliża się wielkimi krokami. Co proponują kwiaciarnie w Śląskiem?

Wieńce na Wszystkich Świętych 2022. Co proponują kwiaciarnie?

To wyjątkowy czas jesienią. 1 listopada całymi rodzinami udamy się na groby naszych bliskich. Wspominając najbliższych, chcąc w pewien sposób uczcić pamięć o nich jeszcze na kilka dni przed rozpoczęciem święta będziemy dekorować groby zniczami i kwiatowymi kompozycjami, tak by nagrobek prezentował się w jak najlepszy sposób.

Pozostaje pytanie na jaką wiązankę/ stroik postawić, by nie wyglądał kiczowato i tandetnie, nie kierując się w skrajności? Do wyboru mamy wiele możliwości: kolorystykę, kwiaty żywe i świeże, kompozycje większe i mniejsze. Jaka opcja będzie najlepsza? Co będzie prezentować się najlepiej? Podpowiadamy. Zajrzyjcie do galerii i zaczerpnijcie inspiracji.