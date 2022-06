Wiesław Banach o Beksińskim. "Wciąż trzeba mówić i przekazywać wszystko co się pamięta"

W jakich okolicznościach poznał Pan Zdzisława Beksińskiego?

- Pierwszy raz o istnieniu Zdzisława Beksińskiego dowiedziałem się 1 grudnia 1972 roku. Byłem wtedy na pierwszym roku studiów i

akurat przyjechałem do domu na przerwę świąteczną. Wyskoczyłem wtedy do muzeum i wśród zgromadzonych obrazów zauważyłem jeden samotny, niepasujący do pozostałych. Podpisany był Zdzisław Beksiński, Sanok. Pochodzę z Wielkopolski, ale dziewczynę miałem z Sanoka. Po powrocie na studia zapytałem mojej dziewczyny, czy zna takiego artystę. A ona z radością odpowiedziała, że tak. I oznajmiła, że jak przyjadę z nią do Sanoka to go poznam. Natomiast faktyczne spotkanie nastąpiło latem 1973 roku. Przyjechałem wtedy do dziewczyny, do Sanoka i tak jak ustaliliśmy poszliśmy razem z jej rodzicami w odwiedziny do

Beksińskich. Rodzice mojej żony, ówczesnej dziewczyny, byli artystami po ASP, stąd kontakt.

Zwłaszcza mojego przyszłego wtedy, teścia, w którym Zdzisław Beksiński miał spore oparcie od strony technologicznej. Spotkanie ze Zdzisławem zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Stanąłem przed starym domem modrzewiowym, zbudowanym przez pradziadka Zdzisława. Przywitały nas rzeźby – główki, czaszki, które tworzyły swoistą atmosferę tamtego miejsca. Zdzisław Beksiński zaprosił nas do środka i zajęła się nami Pani Zosia, żona malarza. Główny pokój pełnił jednocześnie funkcję pracowni. Wciąż pamiętam obrazy, które wisiały. Część z nich stała oparta o ścianę. W pomieszczeniu unosił się zapach werniksu, a to wszystko dopełniała postać autora tych wszystkich prac. I wszystkie te elementy komponowały się w jeden obraz, który zrobił na mnie takie wrażenie, że do dziś pamiętam każdy szczegół.