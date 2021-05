Wieża ciśnień w Gliwicach zostanie wyremontowana. Dostanie nowe życie w ramach budowy centrum przesiadkowego. Co w niej będzie?

Zaopatrywała w wodę cały kompleks dworcowy i instalację zasilających parowozy składów kolejowych przejeżdżających przez Gliwice. Jak podaje oficjalny portal miasta gliwice.eu, nieczynny od dziesięcioleci obiekt wyróżniają: nowatorska konstrukcja i nowoczesny kształt nawiązujący do metalowych cystern typu Intze I, historyzujące detale architektoniczne (takie jak portal o formach klasycyzujących) biegnące przez całą wysokość budowli lizeny, opaski akcentujące trzon wieży i głowica kryjąca zbiornik. Budowla uchodzi za jeden z piękniejszych przykładów rozwoju myśli technicznej i infrastruktury kolejowej początków minionego stulecia.

Jak będzie przebiegał remont wieży? Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prace przewidują konserwację wskaźnika stanu wody znajdującego się na elewacji wieży, zachowanie pierwotnej kolorystyki pokrycia dachowego, nawiązanie kształtu nowej stolarki drzwiowej i okiennej do oryginalnej oraz zrekonstruowanie powierzchni elewacji tak, by nawiązywała do zachowanej powierzchni pierwotnej.