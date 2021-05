Wieża widokowa na Łysicy przemiodtem sporu. Jest petycja do Parku Narodowego

Władze Parku Narodowego chcą przyspieszyć prace dotyczące inwestycji na Łysicy. Mowa o wieży widokowej.

Próbujemy wykonywać pierwsze kroki w ramach etapu przygotowawczo – projektowego – mówił w styczniu Onetowi Arkadiusz Adamczyk, kierownik działu udostępniania i edukacji ŚPN. – Chcemy opracować projekt koncepcyjny takiej wieży widokowej, stworzyć założenia, które pozwolą na to, że te pomysły zostaną zmaterializowane – dodał.

Wieża ma spełniać funkcję turystyczną, ale nie tylko.

- Będzie to oczywiście funkcja turystyczna, bo będzie można wejść na tę wieżę i popatrzeć na świat z nieco wyższej wysokości, w szczególności podziwiać rozległą panoramę Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Druga ważna rzecz to edukacja. Wędrując po stopniach tej wieży, będzie można zapoznać się z informacjami o zwierzętach czy roślinach występujących w parku. No i trzecia rzecz, to monitoring wizyjny obszaru parku, również w celu ochrony przeciwpożarowej – zaznaczył Arkadiusz Adamczyk.