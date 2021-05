Wieżowiec na kurzej stópce w Sosnowcu. Apartamentowiec na 9 pięter i 22 mieszkania na mini działce o powierzchni 500 metrów

Na początek, jeśli mają Państwo ogródek - przy domu albo działkę - proszę przypomnieć sobie, ile ma metrów. 300, 500? Jeśli tysiąc, jesteście obszarnikami! Co na tej działce jest? Altanka, jabłonka, rabatka z kwiatkami i warzywami, miejsce na grilla - nic więcej się nie zmieści. Przynajmniej tak się może wydawać.

Co to ma wspólnego z opisywaną inwestycją - za chwilę. Na razie proszę zapamiętać te metry i spojrzeć na wizualizację w tym tekście. Co Wy na to, żeby zamieszkać w takim domku na kurzej stópce, pardon: apartamentowcu? Nie, to wcale nie kolejna inwestycja w Warszawie, gdzie osiedle na Woli jest tak ciasno upchane, że zyskało nieformalnie miano "Małego Hong Kongu", ani nawet nie inwestycja w Katowicach, gdzie mieszkania sprzedają się na pniu, a deweloperzy potrafią "wcisnąć" budynek w każdym miejscu. To pomysł na nowy apartamentowiec w Sosnowcu. Z kawiarnią na dole. Żeby można było wejść do bloku wśród ciasnej zabudowy, parter w projekcie cofnięto i powstał... wieżowiec na kurzej stópce. Zobaczcie.