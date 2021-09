Wieżowiec przy Korfantego w Katowicach gotowy, trwa wykańczanie. Co za widoki! To DL Tower, inwestycja DL Invest Group. Plan: 3 wieżowce Dorota Niećko

Biurowiec przy Korfantego góruje nad okolicą. Niebawem znikną rusztowania. To DL Tower, inwestycja DL Invest Group. Ma 55 metrów, a z ostatnich pięter roztacza się oszałamiający widok na miasto. Na 12 piętrach trwa wykańczanie wnętrz. Oddanie do użytku: na początku 2022 roku. A potem - budowa kolejnych dwóch podobych wież obok. Oto co dzieje się na budowie we wrześniu 2021.