Wiktoria Gąsiewska broni mocnej wypowiedzi brata. Powiedział, że Adam Zdrójkowski jest „miękką fają"

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Temat ich rozstania znowu wraca

Zrobiło się gorąco po wypowiedzi bliskiej osoby gwiazdy. W jednym z ostatnich wywiadów brat aktorki, Mateusz „Haribo" Gąsiewski, nazwał jej byłego chłopaka „miękką fają" i wprost powiedział, że jego stosunek do Gąsiewskiej nie należał do najlepszych. Co więcej, zawodnik High League porównał go do obecnego partnera siostry.