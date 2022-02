Wilhelm Chrobok. Sylwetka bohatera powstań śląskich

Wilhelm Chrobok urodził się 17 grudnia 1899 roku w Szarlocińcu w gminie Świętochłowice. Jego rodzicami byli Augustyn i Florentyna z domu Brychcy. W 1914 r. ukończył Szkołę Powszechną w Szarlocińcu, Naukę kontynuował w Wydziałowej Szkole Handlowej w Królewskiej Hucie, następnie podjął pracę jako górnik. W 1916 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Rok później, w 1917 r., został zmobilizowany do Armii Cesarstwa Niemieckiego, z której został wkrótce reklamowany w celu kontynuacji pracy w kopalni. W 1918 r. ponownie powołano go do służby wojskowej. Obowiązkowi temu nie uczyniłem zadość z powodu wydania mi wskazówek przez P.P.S.

W czerwcu 1919 roku wstąpił do POW (Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska) w Chropaczowie i brał czynnie udział w I. powstaniu w okolicy Lipin i Chropaczowa. W czasie tym został aresztowany przez grencszchutz i po 20 tu dniach zwolniony z braku dowodów uczestnictwa w powstaniu. Poczem uchodziłem i ukrywałem się w lasach powiatu pszczyńskiego i rybnickiego[...].