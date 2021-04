Wilk zginął w straszliwych męczarniach pod Lublińcem. Zabili go kłusownicy. Jest petycja o utworzenie Państwowej Służby Ochrony Przyrody JP

Wilk zginął w straszliwych męczarniach we wnykach. To już kolejne takie koszmarne zdarzenie. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” wystosowało do rządu i parlamentarzystów apel o powołanie Państwowej Służby Ochrony Przyrody. Apel ten poparli naukowcy i kilkanaście największych organizacji przyrodniczych. Podpisać się pod nim również każdy z nas.