Wiosna już blisko. Rozkwitły kwiaty w parkach pod Jasną Górą

Kiedy przyjdzie wiosna?

W tym roku wiosna astronomiczna wypada wcześniej niż kalendarzowa. Astronomiczna wiosna może zaczynać się 20 lub 21 marca. Zawsze rozpoczyna się ona w momencie równonocy wiosennej, a więc tym razem będzie to niedziela - 20 marca. To właśnie wtedy słońce przejdzie przez punkt Barana, w którym przecina się ekliptyka i równik niebieski. Oznacza to, że od tego czasu słońce przez pół roku będzie mocniej ogrzewać półkulę północną. Noce będą stawać się coraz krótsze, a dni dłuższe. Astronomiczna wiosna potrwa aż do lata, czyli do 21 czerwca.