Wisła. Festiwal sztuki ulicznej: Puzzle Kultury, koncert Dawida Kwiatkowskiego, show Sztuka Balansu

To już trzecia odsłona Festiwalu Sztuki Ulicznej Puzzle Kultury. Tym razem w weekend od 14 do 15 sierpnia na placu Hoffa i w Parku Kopczyńskiego w Wiśle pojawią się artyści, kuglarze i animatorzy, którzy przez dwa dni będą angażowali gości we wspólną zabawę i tworzenie Puzzli Kultury.

- W tym roku na gości czeka sporo warsztatów. Grupa Sztuka Balansu będzie prowadziła warsztaty równowagi na taśmach, pojawią się warsztaty kuglarskie, będą warsztaty plastyczne prowadzone przez Agnieszkę Szarzec i warsztaty rękodzielnicze, które poprowadzi Maja Majewska – mówi Szymon Pilch, organizator Puzzli Kultury.