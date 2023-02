Wisła gotowa na półmetek ferii zimowych 2023. Świetne warunki na stokach. Ile trzeba zapłacić za wypoczynek w górach? Kamil Lorańczyk

Powoli dobiegają końca ferie zimowe 2023. Powody do zadowolenia mogą mieć już teraz uczniowie, którzy wkrótce wybiorę się na zasłużony wypoczynek, gdyż - po nieco pechowym początku roku - w Beskidy wróciły bardzo dobre warunki do szusowania. Piękna, mroźna zima to również okazja, by wybrać się na krótszy bądź dłuższy rodzinny wypad w beskidzkie strony. Ile trzeba zapłacić za wypoczynek w górach i jazdę na nartach? Sprawdziliśmy.