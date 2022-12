Wisła gotowa na start sezonu narciarskiego. Pierwsze szusy na wiślańskim lodowcu. Karczma na szczycie, wspólny skipass, 30 km tras...

Wisła jest już gotowa na start sezonu narciarskiego 2022/2023

Władze Wisły i przedstawiciele wiślańskich ośrodków narciarskich deklarują pełną gotowość do sezonu zimowego 2022/2023. Od soboty, 3 grudnia, otwarty jest pierwszy ośrodek Siglany, gdzie zdążyli pojawić się już miłośnicy szusowania. Wkrótce powinny otworzyć się kolejne stacje narciarskie.

- Mam nadzieję, że już niebawem wszystkie stacje narciarskie za sprawą pogody będą gotowe, aby ruszyć z sezonem zimowym i będzie nam dane okres świąteczny spędzić na nartach - powiedział Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. - Zima to nie tylko wydarzenia związane z wyciągami narciarskimi. To również wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych. Początek zimy zapowiada się w Wiśle niezwykle imponująco - dodał.

W zimowej ofercie zostaje wiślański skipass, czyli jeden z najstarszych systemów wspólnego karnetu narciarskiego w Polsce. To rozwiązanie pozwala turystom nie martwić się o karnety, a mieć jeden uniwersalny z dostępem do wielu wyciągów. W sezonie 2022/2023 zapewni dostęp do dwunastu nowoczesnych i stale modernizowanych stoków. Obejmie dziesięć stacji narciarskich z Wisły, a także po jednej z Istebnej oraz Ustronia.