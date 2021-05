Wisła. Kobietę zaniepokoił odgłos przypominający rozpaczliwy płacz dziecka. Interweniowała policja i straż. Okazało się, że to... borsuk

Żory. 31-latek spadł z dachu. Pierwszej pomocy udzielili mu policjanci, bo nie było wolnej karetki. Czekano na nią 2 godziny

Żory: Policjanci pomogli 31-latkowi, który spadł z dachu i miał podejrzenie urazu kręgosłupa. Zaopiekowali się poszkodowanym do czasu przyjazdu karetki, co - ze względu na przeciążenie systemu - zajęło ok. 2 godziny. Mężczyzna odwdzięczył się mejlem z podziękowaniami -. Zostałem objęty fachową opieką - podziękował żorzanin w specjalnym mejlu do Komendy Miejskiej Policji w Żorach.