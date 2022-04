Wisła Kraków - Górnik Zabrze: 1600 kibiców zabrzan w Krakowie ZDJĘCIA KIBICÓW

Wisła Kraków - Górnik Zabrze. 1600 kibiców zabrzan w Krakowie

Wyprawa do Krakowa to dla kibiców Górnika bardzo prestiżowy wyjazd. Na mecz z Wisłą zabrzanie dostali 1600 biletów i właśnie tylu kibiców wybrało się pod Wawel. Fani spod znaku Torcidy podróżowali do Krakowa 26 autokarami.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA KIBICÓW GÓRNIKA W KRAKOWIE