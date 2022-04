Wisła Kraków - Piast Gliwice 2:2. Zdjęcia kibiców i relacja

W pierwszej połowie Wisła zabrała Piasta na karuzelę. Gliwiczanie dali się zdominować, stracili jednego gola, a mogli nawet kilka. Ich szczęście było jednak ponadprzeciętne, bo piłka obijała poprzeczkę i słupki ich bramki, a Frantisek Plach mógł dostać hiperwentylacji od oddechów ulgi.

W przerwie Waldemar Fornalik opanował jednak sytuację i w starciu byłych selekcjonerów zaprezentował się zdecydowanie dojrzalej. Z szatni wyszedł zespół z innym nastawieniem i z zimną krwią, co zamieniło się w prowadzenie. Dwa gole dla Piasta strzelił KamilWilczek, a stadion Wisły ucichł. Napastnik Piasta powinien mieć zresztą na koncie trzy bramki, ale jeszcze przy stanie 1:1 nie trafił w piłkę mając przed sobą odsłoniętą siatkę.

Jerzy Brzęczek szalał przy linii bocznej, a goście znów pozwolili rywalom na nabranie rozpędu. Zostali za to ukarani wyrównującym trafieniem Białej Gwiazdy. Remis utrzymał się do końca, a krakowianie, którzy mieli zdecydowanie więcej do zyskania w ostatnich minutach prezentowali się bardzo zachowawczo. Jeden punkt niewiele zmienił w ich sytuacji, a Brzęczek wciąż nie ma na swoim koncie żadnego zwycięstwa.